Brooklyn, spari tra la folla alla festa in strada: un morto

IL TERROREUna festa di quartiere a Brooklyn finisce in tragedia: una sparatoria causa un morto e 11 feriti. Nonostante la massiccia presenza di polizia, chi ha sparato è riuscito a fuggire ed è partita una vera e propria caccia all'uomo o agli uomini per la città di New York e fuori. LE INDAGINILe indagini sono nelle fasi iniziali e non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona o più: alcune indiscrezioni parlano di due lupi solitari che avrebbero aperto il fuoco. Non chiaro neanche il movente, con gli inquirenti che stanno...