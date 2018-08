«Brinderemo all'alluvione». In due ai domiciliari a Livorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTALIVORNO Brinderemo all'alluvione. Come a L'Aquila nella notte del terremoto, anche a Livorno c'era qualcuno che si rallegrava delle disgrazie di una città sognando guadagni, in quel caso il tragico nubifragio che nel settembre scorso costò nove vittime. «Ci siamo allarmati quando da alcune intercettazioni abbiamo sentito dire da alcuni imprenditori brinderemo all' alluvione», ha detto ieri il capo della squadra mobile di Livorno, Salvatore Blasco, illustrando con il questore Lorenzo Suraci le indagini che hanno portato...