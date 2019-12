Brexit, via libera a Boris anche da 38 laburisti

IL VOTO

LONDRA Ci è voluto un pomeriggio prenatalizio per superare in poco tempo l'ostacolo su cui la politica britannica si è fermata per anni: l'accordo sulla Brexit è finalmente passato e, forte della maggioranza del nuovo governo di Boris Johnson e di uno stato di rassegnazione generalizzata sul fatto che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è un fatto ormai inevitabile, ha ottenuto 358 voti contro 234. E ora il decreto sul ritiro dalla Ue passa alla prossima tappa e si prevede un'approvazione definitiva nella prima metà di gennaio, in tempo per l'uscita prevista per il 31 del mese prossimo.

Per il premier Johnson è «giunto il momento di andare avanti e di scartare le vecchie etichette di leave e remain», ormai prive di vita come «Montecchi e Capuleti alla fine della tragedia», con un testo che «impara l'enfatica lezione dell'ultimo parlamento e respinge qualunque ulteriore rinvio», mettendo fine «alla storia triste degli ultimi tre anni».

COME LUCY E CHARLIE BROWN

La possibilità che il periodo di transizione, quello in cui tutto resterà uguale per permettere alle aziende e ai cittadini di organizzarsi, venga esteso rispetto alla scadenza attuale di fine dicembre 2020 è stata infatti esclusa per legge. «Non c'è niente di più pericoloso per il prossimo futuro che volere estendere il periodo di attuazione in una tortura che sembra quella di Lucy che ruba la palla a Charlie Brown», ha detto Johnson.

E ha precisato che non ci sarà «nessun allineamento» della legge britannica con quella europea in futuro, facendo sì che «il popolo sovrano britannico sia padrone del suo proprio destino».

Il decreto sull'uscita dalla Ue trasforma in legge nazionale l'accordo raggiunto da Boris con Bruxelles a ottobre e regola il pagamento dei 39 miliardi di sterline di impegni finanziari pregressi, i diritti dei cittadini europei, la questione irlandese e il periodo di transizione. Per il resto sono state eliminate alcune delle concessioni fatte ai deputati dell'opposizione nel tentativo di ottenerne il sostegno prima delle elezioni: tra queste c'è l'eliminazione delle nuove tutele sui diritti dei lavoratori, che saranno contenute in una legge a parte. Il testo approvato suggerisce anche ai tribunali britannici di riconsiderare le sentenze della Corte di giustizia europea che sono state incluse nella legge britannica, in modo da tagliare definitivamente i ponti con il continente.

I LABURISTI

Il leader uscente del Labour, Jeremy Corbyn, apparso molto scuro in volto dopo la sconfitta epocale alle elezioni del 12 dicembre scorso e dopo le pressioni a farsi da parte e lasciare spazio a un nuovo capo dell'opposizione, ha chiesto ai suoi deputati di votare contro il testo, ma in sei gli hanno disobbedito e in 32 hanno preferito astenersi: la questione è particolarmente delicata nel partito, a cui gli elettori delle città ex operaie del nord hanno clamorosamente voltato le spalle proprio per via dell'ambiguità sulla Brexit e dell'appoggio al secondo referendum, visto da molti come un tentativo di rovesciare il responso del referendum.

Ma tutti coloro che fino ad ora si sono fatti avanti per la successione a Corbyn hanno votato contro l'accordo di Boris, dicendo che la lotta contro un testo «cattivo» non significa che la Brexit non vada fatta.

GLI SCOZZESI

Una resistenza più forte alla Brexit se la può permettere invece l'Snp, il partito indipendentista scozzese, che ha accusato i Tories di «hubris» e di non tenere conto del fatto che la Scozia ha votato per restare nella Ue. E anche gli unionisti nordirlandesi del Dup hanno votato contro l'accordo, che per evitare la frontiera fisica tra le due parti dell'isola irlandese lascia che avvengano controlli con il resto della Gran Bretagna.

Cristina Marconi

