Brexit, strappo Johnson: «Chiudo il Parlamento» E la regina lo autorizza

LA POLEMICALONDRA Il Parlamento britannico resterà chiuso per cinque delle nove settimane che separano il Regno Unito dalla Brexit. Lo ha deciso il primo ministro Boris Johnson con l'evidente e malcelata intenzione di ridurre al minimo lo spazio di manovra dei deputati per scongiurare un divorzio senza accordo da Bruxelles, facendo ricorso a uno strumento che ha fatto gridare alla «vergogna costituzionale» lo speaker della Camera John Bercow e, con lui, una vasta fetta del panorama politico.LA REGINAElisabetta II non ha potuto fare altro...