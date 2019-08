Brexit, senza accordo con la Ue sarà il caos: carenza di cibo e farmaci, i prezzi alle stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMELONDRA Gravi carenze di cibo, medicine, carburante. Confine rigido con l'Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È un futuro apocalittico quello che aspetta la Gran Bretagna nel caso di una Brexit senza accordo stando a un documento segreto del governo pubblicato dal Sunday Times. Un dossier «ufficiale e sensibile» diffuso secondo una fonte di Downing Street da un ex ministro proprio alla vigilia del primo viaggio all'estero da premier di Boris Johnson per...