Brexit, persino il fratello molla Johnson

LO SCONTROLONDRA Boris Johnson è un premier in campagna elettorale. L'unico problema è che davanti a sé non ha nessun voto segnato sul calendario e la sua strategia sulla Brexit «meglio morto in un fosso» piuttosto che a Bruxelles a chiedere un rinvio della scadenza del 31 ottobre rischia di andare a sbattere contro il fatto che i Comuni hanno approvato una legge per evitare il no deal a stretto giro e che anche il passaggio attraverso la camera dei Lords appare pacifico.GLI ATTACCHIIn una giornata più che turbolenta, segnata dalle...