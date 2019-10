Brexit, ok di Bruxelles al rinvio «Londra indichi il commissario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONELONDRA Il tempo c'è, ora che l'Unione europea ha concesso tre mesi, generosi e flessibili, per cercare di realizzare finalmente la Brexit (Bruxelles ha anche chiesto a Londra il nome di un commissario britannico per la Ue). E il fatto che il Parlamento abbia respinto per la terza volta ieri sera il tentativo di Boris Johnson di andare a elezioni non distoglie il governo dal suo proposito di portare il paese alle urne prima di Natale: nei prossimi giorni il premier tornerà alla carica, forte di una proposta avanzata dalla leader...