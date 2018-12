Brexit, May sposta il voto ma crescono i sostenitori di un nuovo referendum `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONELONDRA In calendario c'è una nuova data per il voto dell'accordo sulla Brexit. Si terrà la settimana del 14 gennaio, tra le poche certezze di un Parlamento alla ricerca di un ruolo più forte sul futuro dell'uscita del paese dall'Unione europea. Ma pur sempre a più di un mese di distanza dalla data inizialmente prevista, ossia l'11 dicembre scorso, tanto che il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn ha annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia nei confronti della premier Theresa May, in quello che appare come un gesto...