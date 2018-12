Brexit, May chiede una nuova trattativa Ma l'Europa la gela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA Quella di ieri è stata la giornata in cui tutte le carte sono tornate sul tavolo, a partire da quella che permette di annullare la procedura della Brexit senza chiedere il permesso ai Ventisette, come stabilito da una sentenza della Corte di giustizia europea. Carte di cui nessuna, però, piace alla maggioranza dei deputati britannici, come dimostrato dalla drammatica scelta della premier Theresa May di rinviare a data da destinarsi il voto parlamentare, previsto per oggi, sull'accordo raggiunto il 25 novembre scorso con la Ue....