LONDRA Lo spettro del no deal torna ad aleggiare nel Regno Unito, dove il governo ha scelto una linea durissima nei negoziati con Bruxelles, promettendo di girare i tacchi già a giugno qualora gli accordi commerciale in discussione non si andassero delineando nella maniera sperata. Non solo: non verrà pubblicato nessun dato sull'impatto economico su imprese e famiglie di una eventuale relazione commerciale ristretta' con la Ue, sebbene sia stata avviata una consultazione sull'argomento.

«Nel perseguire un accordo non metteremo in vendita la nostra sovranità», ha detto Michael Gove, ministro dell'Ufficio di gabinetto, rendendo bene l'idea di come anche dopo la Brexit qualunque forma di accettazione dei termini di Bruxelles sia considerata velenosa politicamente.

E il premier Boris Johnson ha deciso infatti di non rispettare l'impegno preso a ottobre di attenersi alle regole di concorrenza europee per mantenere un contesto omogeneo, il famigerato level playing field, con il blocco europeo. In un documento dai toni aggressivi, intitolato Il futuro delle relazioni con la Ue l'approccio del Regno Unito ai negoziati', si parla di quello che succederà quando il 31 dicembre del 2020 il paese avrà recuperato «pienamente la sua indipendenza politica e economica», specificando che «qualunque cosa succeda il governo non negozierà nessun accordo in cui il Regno Unito non avrà il controllo delle sue leggi e della sua vita politica».

Per questo «non accetteremo nessun obbligo di allineare le nostre leggi a quelle della Ue», né tantomeno verrà lasciato alcun ruolo alla Corte di Giustizia Ue. Se il negoziato non andasse nella direzione sperata, ossia il raggiungimento di un accordo sul modello del Canada, la relazione commerciale con la Ue sarà simile a quella dell'Australia, con controlli alle frontiere e nuovi dazi, e questo potrebbe verificarsi già all'incontro fissato per giugno, quando il governo «dovrà decidere se l'attenzione del Regno Unito debba spostarsi dai negoziati e concentrarsi unicamente sulla prosecuzione dei preparativi domestici per uscire dalla fase di transizione».

In parole povere, Londra non intende perdere tempo in negoziati in cui rischia di non ottenere quello che vuole e preferisce pensare a come organizzarsi per una very hard Brexit' in cui tutto cambierà.

Da Bruxelles, il negoziatore capo Ue Michel Barnier ha fatto sapere in un tweet di aver «preso nota» della posizione, ha ribadito l'intenzione di rispettare «gli impegni presi nella dichiarazione politica» in materia di aiuti di Stato, di ambiente e di fisco, firmata anche da Johnson nell'ottobre scorso, e ha dichiarato di volere una «partnership ambiziosa e equa con il Regno Unito per il futuro».

Alla luce del brillante risultato politico delle elezioni del 12 dicembre scorso, Downing Street sostiene di avere un mandato più forte da parte dei cittadini e di poter quindi allontanarsi dalle promesse fatte in termine di rispetto del level playing field, ossia dell'omogeneità delle regole in molti settori tra cui quello della protezione dei diritti dei lavoratori con cui Johnson aveva cercato, riuscendoci benissimo, di conquistare voti a sinistra.

Dal documento pubblicato ieri sembra emergere chiaramente che ben poco di ciò che è europeo sopravviverà nel Regno Unito: tra le vittime collaterali di questa stagione politica ci saranno anche il mandato d'arresto europeo e il programma Erasmus per gli studenti. «Il Regno Unito considererà delle opzioni di partecipazione ad alcuni elementi dell'Erasmus+ per un tempo limitato, a condizione che i termini siano nell'interesse del paese», si legge nel documento. Un salto nel buio di cui non si conoscerà l'impatto del nuovo scenario finché non si sarà verificato: nel 2018 stime governative parlavano di un calo del 5% del pil in caso di modello Canada e dell'8% in caso di modello Australia.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

