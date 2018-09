Brexit, la Ue tende la mano a May «Vertice straordinario a novembre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Per Bruxelles l'accordo sulla Brexit potrebbe essere vicino, mentre da Londra il percorso appare più accidentato che mai, con la guerriglia da tempo in corso nel partito conservatore diventata ormai guerra aperta contro la piattaforma di soft Brexit presentata dalla premier Theresa May ai Chequers a luglio scorso. Una mano tesa all'inquilina di Downing Street è giunta dal negoziatore capo europeo, Michel Barnier, che ha definito possibile il raggiungimento di un'intesa nelle prossime sei o otto settimane a condizione che...