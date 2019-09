Brexit, Johnson rischia un nuovo ko

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROLONDRA Poco prima che calasse il sipario sul Parlamento britannico per mano di un governo che vuole agire con le mani libere in vista della Brexit, quest'ultimo si preparava a dire la sua un sonoro no, probabilmente - sulla richiesta del premier Boris Johnson di andare a elezioni anticipate, già il 15 ottobre prossimo. Per non dover andare a Bruxelles ad ottemperare all'obbligo di chiedere un rinvio della Brexit in caso di no deal, come stabilito da una legge approvata da Westminster a tempi di record e da ieri anche munita di...