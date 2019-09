Brexit, Johnson perde i pezzi ma vola nei sondaggi: «Al voto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Un ministro in meno: Amber Rudd, responsabile di lavoro e pensioni, se n'è andata sabato sera protestando contro la «purga» in corso nel partito e il «vandalismo politico» del premier e sarà sostituita dalla sottosegretaria all'ambiente da Therese Coffey. E in più dichiarazioni assai gelide provenienti da Parigi e da Dublino europee sulla possibilità di un accordo sulla Brexit. La settimana di Boris Johnson si preannuncia infuocata. E lui, stando al Sunday Times, si preparerebbe ad affrontare i prossimi passaggi in...