IL CASO

BRUXELLES È trascorso solo qualche giorno dal fatidico avvio della Brexit e già volano gli stracci. Normale che il negoziato del secolo tra Unione europea e Regno Unito si prepari con toni alti e dichiarazioni stizzite. Un po' meno se si pensa che si è rimesso in moto l'orologio. Di fatto la trattativa sulla partnership futura, il cui perno sono le relazioni commerciali, non partirà che ai primi di marzo e dieci mesi sono un lampo. Come ha ricordato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, «la strada è lunga». Con una complicazione: entro luglio va presa una decisione su una eventuale proroga della Brexit effettiva oltre il 31 dicembre di quest'anno. Boris Johnson non la vuole, tuttavia molti ritengono sarà inevitabile. Ancora entro luglio va trovato l'accordo sulla pesca: la dichiarazione politica Ue-Regno unito lo indica espressamente perché occorrono sei mesi per organizzare la ripartizione delle quote dal 2021. Solo che i Ventisette insistono sul fatto che «il capitolo pesca è indissociabile dall'accordo commerciale», ha spiegato il negoziatore Ue Michel Barnier presentando la proposta di mandato negoziale. Pare dunque che se non si chiude sulla pesca sarà difficile marciare sul resto. La cosa certa è che il negoziato si aprirà nel modo in cui era cominciato quello sulle condizioni di divorzio: posizioni agli estremi. E un assaggio di come ci si prepara è arrivato ieri con un botta a risposta a distanza tra il negoziatore Ue Barnier e il premier britannico Johnson. Distanza stellare.

LE ESPORTAZIONI

Per i Ventisette il punto di partenza è uno solo, semplice: il Regno Unito non deve diventare la Singapore europea. Una piattaforma di esportazioni di merci e servizi in dumping, a basso costo, bassi standard, alte emissioni inquinanti, alti sussidi pubblici incontrollati. «Proponiamo un accordo commerciale molto ambizioso: zero quote e zero dazi. Tuttavia un accordo di questa natura non è senza prezzo, non accetteremo che l'economia britannica sia deregolata e approfitti di vantaggi competitivi sleali. Sta al Regno Unito decidere», ha indicato Barnier. E von der Leyen: «Non siamo ingenui: più il Regno Unito sarà vicino alle regole Ue più l'accesso al mercato unico sarà facile, è una questione di parità di condizioni». Da Londra ha subito risposto Boris Johnson: «Non faremo concorrenza sleale né sul piano commerciale né sul piano economico o ambientale. Spero che i nostri amici capiranno che un accordo di libero scambio non implica l'accettazione di tutte le norme europee in materia di concorrenza, sussidi, protezione sociale, ambientale o altro».

