Brexit, Donald corre in aiuto di Boris: «Faremo grandi accordi commerciali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAPARIGI Potrebbe essere un no deal con l'Europa, ma ci sarà un big deal con l'America. La Brexit all'americana di Biarritz ha restituito almeno per un po' il sorriso a Boris Johnson. Il bilaterale con Donald Trump è stato il più fotografato e il più commentato della seconda giornata del G7. L'inglese e l'americano hanno esibito grande complicità, sorrisi e pacche sulle spalle.L'ACCORDO«L'ho sempre detto, è lui l'uomo giusto per portare a termine questo lavoro, non dispiaccia alla signora che lo ha preceduto» ha detto...