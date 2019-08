Brexit, battaglia in tribunale La Scozia insorge contro Boris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROLONDRA Sono giunte da destra e da sinistra le critiche alla decisione di Boris Johnson, primo ministro britannico, di estendere la normale sospensione autunnale dei lavori parlamentari da tre a cinque settimane, proprio in vista della Brexit prevista per il 31 ottobre prossimo. E allo studio ci sono varie strategie per bloccare quella che in molti considerano un'aberrazione costituzionale. Particolarmente vigorose le reazioni in Scozia, dove un tribunale si pronuncerà già questa mattina sulla possibilità di bloccare legalmente la...