Brexit, anche Macron concede 30 giorni a Boris Johnson

IL NEGOZIATOPARIGI «Mi vogliono far passare per il più duro della banda» ha detto ieri Emmanuel Macron accanto a Boris Johnson. Il presidente francese ha cercato di smentire all'Eliseo la nomea di guastafeste della Brexit e si è accordato, con qualche ritrosia, con i toni concilianti espressi da Angela Merkel a Berlino, prima tappa del tour del premier britannico che, dopo Parigi, domani sarà al G7 di Biarritz. «Voglio un accordo» ha esordito col solito brio Johnson arrivando all'Eliseo. E Macron non ha detto no, ma nemmeno sì: se di...