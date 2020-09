IL NEGOZIATO

LONDRA L'ultima manche di negoziato sulla Brexit parte sotto i peggiori auspici, con il vaso di Pandora dell'accordo sull'Irlanda che minaccia di finire in mille pezzi. Alla vigilia dell'incontro tra i negoziatori che si terrà oggi a Londra, il premier britannico Boris Johnson ha sparato il suo ultimatum: o si raggiunge un'intesa entro il 15 ottobre alle condizioni di Londra o ci sarà il «no deal», che per inciso sarebbe comunque un «esito positivo» per il Regno Unito. Non solo: mercoledì il governo si prepara a presentare un progetto di legge sul mercato interno che in due punti, ossia aiuti di Stato e burocrazia per le imprese esportatrici, contrasta con quanto convenuto nell'accordo di recesso firmato l'anno scorso sull'Irlanda e l'Irlanda del nord. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha risposto secca: il rispetto dei termini dell'accordo siglato è indispensabile per «qualunque partnership futura», compreso un accordo commerciale tutt'altro che comprensivo come quello con l'Australia citato da Boris. «Il protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord è essenziale per difendere la pace e la stabilità sull'isola e l'integrità del mercato unico», ha messo in chiaro la von der Leyen. Mentre Barnier, che oggi sarà a Londra per incontrare la sua controparte David Frost, ha mostrato una flemma invidiabile quando ha detto alla radio di chiedere «molto semplicemente, e pacatamente, e fino alla fine che gli impegni presi da Boris Johnson vengano tradotti in legge», mentre Frost ha ribadito che «non possiamo e non vogliamo fare compromessi sui fondamentali di ciò che significa essere un paese indipendente». Il governo ha smentito che le clausole del disegno di legge sul mercato interno violino gli accordi firmati l'anno scorso e ha ribadito la sua «buona fede». Per il ministro dell'Ambiente George Eustice si tratta solo di «fare delle precisazioni» laddove era necessaria «certezza legale», senza violare lo spirito dell'accordo.

I RISCHI

Nella fattispecie saranno i ministri a decidere quali forme di aiuto di Stato alle imprese dell'Irlanda del Nord andranno riferite a Bruxelles, riaprendo il timore che l'assenza di frontiere tra le due parti dell'isola celtica faccia entrare nel mercato Ue beni prodotti senza rispettare le regole della concorrenza. Inoltre alle imprese dell'Irlanda del Nord non sarà più automaticamente richiesto di completare dei formulari quando mandano beni in Gran Bretagna. Il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha parlato di un «grave tradimento della fiducia», se la legislazione dovesse passare, mentre per la vice primo ministro dell'Ulster, Michelle O'Neill, dello Sinn Féin, qualunque violazione del protocollo sarebbe un «voltafaccia» dannoso per l'intera isola e per gli accordi di Venerdì Santo con cui nel 1998 si è messo fine alle violenze. Ma il governo, che ha dalla sua parte gli unionisti a cui interessa soprattutto che tra Ulster e Gran Bretagna non ci siano differenze, sembra deciso a sciogliere ogni laccio con Bruxelles. E intanto Boris ha annunciato la sua linea, spiegando che «non ha senso ragionare su una tabella di marcia» che vada oltre il consiglio europeo del 15 ottobre, visto che poi non si farebbe in tempo per la scadenza del 31 dicembre prossimo, quando finirà anche il periodo di transizione e il Regno Unito sarà in tutto e per tutto fuori dalla Ue.

Cristina Marconi

