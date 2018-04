CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRESCIA La confisca dei suoi beni: i conti correnti, le auto e gli immobili riconducibili alla società di famiglia. È stata questa ossessione, ancor più della condanna a oltre sei anni nel 2007 per associazione a delinquere e ricettazione per furti di mezzi industriali e materiali, che ha albergato in tutti questi anni nella mente di Cosimo Balsamo. Già nel 2011 l'uomo aveva minacciato un giudice che aveva disposto la confisca di un suo immobile, mettendogli nel cestino della bicicletta undici tra cartucce da fucile e proiettili di pistola...