IL CASOROMA La rivendicazione non è ancora arrivata. Ma il lancio di quelle bottiglie molotov contro il centro vaccinale di Brescia, in via Morelli, per gli inquirenti è un gesto eversivo. Il fascicolo adesso è coordinato dal pm Antiterrorismo Carlo Milanesi che dovrà stabilire a chi attribuire l'attentato che, per fortuna, non ha comportato gravi danni né ha bloccato l'attività. Le indagini si concentrano sull'area anarchica e sui...