Brescia, 138 in ospedale per polmonite Due morti nelle ultime 48 ore, è allarme

IL CASOBRESCIA Casi in aumento, così come la preoccupazione di chi abita nella Bassa Bresciana Orientale.Sono saliti a 138 gli accessi ai Pronto soccorso per polmonite, contratta da un batterio sulla cui natura è ancora in corso l'analisi dei medici di Ats. Montichiari (26 casi), Calvisano (20), Carpenedolo (34) e Remedello (11) e Acquafredda (9) i comuni maggiormente colpiti. Sono invece 16 i casi riscontrati fuori dalla provincia bresciana: sette ad Asola, 3 a Castiglione Delle Stiviere, uno a Canneto, Casalmoro, Guidizzolo, Porto...