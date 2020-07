IL CASO

La notizia che arriva dalla 23a Conferenza internazionale Aids 2020 è di quelle potenzialmente in grado di far riscrivere un nuovo capitolo nella storia dell'Hiv. Un 36enne brasiliano potrebbe essere la prima persona al mondo ad aver ottenuto una remissione a lungo termine dell'Hiv dopo un trattamento sperimentale con un nuovo cocktail a base di antiretrovirali e nicotinamide (la vitamina B3). Una novità potenzialmente clamorosa resa nota dai medici dell'Università Federale di San Paolo che l'hanno seguito, ma che è stata accolta con prudenza dal mondo della ricerca, visto che lo studio non è ancora stato pubblicato e si attendono ulteriori riscontri.

L'uomo, sieropositivo dal 2012, è stato uno dei 5 soggetti coinvolti nella sperimentazione di questa nuova terapia avviata nel 2016 e finalizzata a stanare il virus dai reservoir che sono immagazzinati nelle cellule, che lo fanno tornare quando si smettono i trattamenti usuali. Dalla fine della cura, avvenuta nel marzo 2019, il sangue del paziente è stato testato ogni tre settimane e non ha mai presentato alcun segno di infezione: il virus per ora non è tornato.

Dall'inizio dell'epidemia di Aids negli anni 80, solo due persone sono state liberate dal virus dell'Hiv: Timothy Brown e Adam Castillejo che ricevettero un trattamento messo a punto dal medico tedesco Gero Huetter. Il trattamento, piuttosto pericoloso perché basato su un trapianto di midollo, fu effettuato perché i due uomini soffrivano di una neoplasia ematologica concomitante. «L'Istituto superiore di sanità (Iss) segue e partecipa a questa sperimentazione brasiliana - spiega Andrea Savarino, il ricercatore dell'Iss che sta seguendo per l'Italia la conferenza internazionale Aids2020, in corso a San Francisco in forma virtuale - La cura è basata su un'intensificazione a cinque farmaci della terapia antiretrovirale e un trattamento sperimentale basato sulla nicotinamide. Ora, il nuovo caso di remissione a lungo termine del paziente di San Paolo è completamente diverso dai precedenti ed è per ora unico. Il fatto che non vi sia più una replicazione attiva del virus nell'organismo è anche suggerito dal fatto che gli anticorpi contro il virus stiano progressivamente diminuendo.

Il risultato è stato molto sorprendente ed al di là di ogni aspettativa: è al momento impossibile individuare con certezza la causa della remissione a lungo termine».

Bisogna insomma attendere altri risultati per poter cantare vittoria e decretare la fine dell'Aids.

«Tengo a sottolineare che il paziente di San Paolo è stato un caso fortunato. Non è quindi da attendersi un risultato simile in altri casi che abbiano ricevuto un simile trattamento. Potrà però insegnarci molte cose su come un organismo possa liberarsi del virus e contribuire significativamente alla ricerca di una cura per Hiv-Aids, malattia che, nella prima metà del 2020, ha mietuto nel mondo molte più vittime di Covid-19» chiarisce l'esperto.

I NUMERI

I dati dell'Unaids sull'epidemia di Hiv e Aids, stimano che a fronte di 37,9 milioni di persone che vivono con il virus, nel 2018 e ben 1,7 milioni sono bambini con meno di 15 anni. Solo l'anno scorso le nuove diagnosi sono state oltre 1,7 milioni, un dato ancora alto ma dimezzato rispetto agli anni 90 e anche i decessi sono sempre di meno grazie alle terapie antiretrovirali combinate, passando da 1,7 milioni nel 2004 a 770mila nel 2018 con una riduzione superiore al 56%. In questo periodo però questi importanti risultati sono messi a rischio dalla carenza di farmaci perché vengono usati nella terapia anti-covid: l'Oms ha denunciato che in 24 paesi le scorte si sono ridotte e, se non si interviene con programmi solidali di rifornimento, nel giro di qualche mese 8,3 milioni di persone rischieranno di morire per mancanza di cure. È un'altra triste faccia della medaglia di questa pandemia che sembra non lasciare tregua, da qui l'appello di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. «I paesi e i loro partner di sviluppo devono fare tutto il possibile per garantire che le persone che necessitano di cure per l'Hiv continuino ad accedervi. Non possiamo permettere che la pandemia Covid-19 annulli quanto guadagnato grazie alla risposta globale a questa malattia».

Lucilla Vazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA