Brasile: la rete di giudici, politici e spie che protegge la fuga di Battisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Dopo il mandato di arresto del giudice Fuz e la firma dell'estradizione del Presidente Temer, le autorità brasiliane si concentrano ora sulla ricostruzione della possibile fuga di Cesare Battisti. Per la Polizia Federale è ufficialmente latitante, il suo avvocato ammette di non sentirlo da giorni e i vicini non lo vedono da settimane. Di questo suo allontanamento, che ormai è possibile catalogare come fuga, restano ancora da definire modalità, tempi e direzioni. Intanto, nel paese, come da prassi nei casi d'estradizione, sono...