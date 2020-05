L'EMERGENZA

I contagi da coronavirus bruciano le tappe in America Latina dove in meno di tre giorni sono cresciuti di circa 80.000 unità, superando il mezzo milione, mentre il numero dei morti ha quasi raggiunto quota 30mila. È sempre il Brasile a guidare questa tragica classifica, con quasi il 45% dei contagiati e ben oltre la metà dei morti (15.668): sono stati registrati 816 nuovi decessi in un giorno. E continua a salire il numero dei contagi, con circa 15mila casi al giorno nell'ultima settimana. Il Brasile, arrivato a quota 233mila, ha superato per numero di casi la Spagna e l'Italia, e ora è il quarto Paese più contagiato al mondo dopo Usa, Russia e Gran Bretagna. Tra gli altri Paesi dell'America Latina più colpiti ci sono Perù e Messico.

PREOCCUPAZIONE A MOSCA

La pandemia si diffonde velocemente anche in Russia, dove il totale dei contagi ha superato la barra dei 280mila, con 9.709 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati arriva ora 281.752, con un aumento del 3,6% rispetto a ieri. Era dal primo maggio che l'incremento giornaliero dei nuovi casi ers costantemente superiore a 10mila, arrivando anche a sfiorare i 12mila.

I morti sono in tutto 2.631, con 94 nuovi decessi, secondo il bilancio ufficiale pubblicato da Sputnik. La situazione più grave è a Mosca, dove si registrano 3.855 nuovi contagi e 71 decessi. Le persone guarite sono in tutto 67.373, di cui 4.207 nella giornata di ieri.

