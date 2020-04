IL CASO

ROMA Il racconto è sempre più o meno lo stesso. «Mi sono rivolto alla banca per chiedere il sostegno alla liquidità previsto dal governo, ma mi hanno risposto che non potevo avere accesso per mancanza di merito creditizio». Nel Paese che affonda c'è chi va a picco più rapidamente degli altri. Le imprese che già prima della pandemia erano in difficoltà non riusciranno probabilmente a salvarsi. Molto dipenderà da quelle che saranno le decisioni che il governo prenderà domani sera. Da giorni tra il ministero del Tesoro e quello dello Sviluppo economico si combatte un braccio di ferro sotterraneo. L'economia vuole che la garanzia pubblica copra al massimo il 90 per cento dei prestiti delle banche alle imprese. Lo Sviluppo spinge per arrivare fino al 100%. Potrebbe sembrare una differenza da poco, ma in realtà si tratta di una distanza abissale. Se lo Stato garantisce interamente il prestito lo ottengono tutte le imprese, in buona salute o in difficoltà. E soprattutto lo ottengono immediatamente, senza nessuna istruttoria sul merito creditizio. Con il 90% di copertura la banca rischia comunque di perdere il 10% dei suoi soldi. Dunque deve essere prudente e fare tutte le sue analisi. Il Tesoro, per difendere la sua posizione, si era trincerato dietro il «niet» europeo alla garanzia del 100%. Anche la Germania, dicevano, ha chiesto la deroga e non è stata concessa.

IL SASSO NELLO STAGNO

Ma ieri la partita è cambiata. Bruxelles con un comunicato ha fatto sapere che gli Stati potranno garantire i prestiti alle imprese tramite il sistema bancario fino al 100% del capitale. Potranno farlo per i prestiti fino a 800 mila euro. Una sorta di tana-libera-tutti che ha avuto l'effetto di un sasso nello stagno. Gli esponenti Cinque Stelle del governo hanno subito plaudito alla decisione di Bruxelles. Il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ha subito spinto il piede sull'acceleratore affidando il suo pensiero ad un post su Facebook. La garanzia al 100%, ha detto, andrà nel decreto. A stretto giro gli ha dato man forte il vice ministro dell'Economia, la grillina Laura Castelli. «Il nuovo quadro, sia pur temporaneo, degli aiuti di Stato consente, tra l'altro, di concedere prestiti a tasso zero e garanzie fino 100%, oppure di fornire capitale fino a 800.000 euro per impresa», ha spiegato il vice ministro. «Per far fronte ad situazione straordinaria servono interventi straordinari», ha detto. «A questo punto, nel prossimo decreto interverremo garantendo, con il 100% di garanzia, tutta la liquidità necessaria al tessuto produttivo italiano, a partire dalla Piccola e Media Impresa».

Non tutte le resistenze tuttavia sarebbero superate. Il Tesoro resta scettico su una copertura totale che ingloberebbe nel perimetro dei prestiti imprese in difficoltà. «Al Mef», dice l'ex viceministro del Tesoro del governo Renzi Enrico Zanetti, «pensano che garanzia al 90% sia un modo furbo per costringere le banche a valutare il merito creditizio e quindi non dare i soldi a chi sta messo peggio, così si riduce il rischio per lo Stato, ma è una furbizia che comporta appunto istruttorie e procedure che, nelle situazioni attuali, possono durare anche un paio di mesi. I soldi»; aggiunge, «servono subito o faremo una cosa tanto importante nell'apparenza quanto inutile nella sostanza».

In una situazione di emergenza come quella attuale, secondo alcuni osservatori, sarebbe necessario aiutare anche le imprese borderline, magari vincolando i prestiti al pagamento dei loro debiti commerciali. Sarebbe un modo per impedire che il loro fallimento trascini dietro anche i fornitori. Quello, insomma, che andrebbe evitato ad ogni costo e che giustifica le misure straordinarie che si stanno prendendo, che venga interrotta la catena dei pagamenti con effetti domino che una volta innescati hanno conseguenze difficilmente prevedibili.

Andrea Bassi

