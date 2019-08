Braccio di ferro sui tecnici nei ministeri-chiave Scontro tra le donne M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione dell'alleanza sono ancora in corso e che del domani non v'è certezza, si delinea una serie di riconferme rispetto alla formazione schierata con la Lega: il presidente del consiglio, ovviamente, sarà sempre Giuseppe Conte; Luigi Di Maio resterà, anche se non è ancora stato sciolto il nodo del ruolo di vicepremier e del Dicastero...