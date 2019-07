Braccio di ferro sui migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONave Alex sfida i divieti di finanza e guardia costiera ed entra in porto a Lampedusa. Il ministro degli Interni Matteo Salvini impedisce però lo sbarco dei 41 migranti. È di nuovo braccio di ferro tra il titolare del Viminale e le ong mentre si infiamma lo scontro politico in Italia e in Europa. Infatti, sempre ieri, vicino alle coste dell'isola siciliana, l'Alan Kurdi con 65 persone soccorse a bordo, imbarcazione dell'ong tedesca Sea Eye, valutava di forzare il blocco delle autorità italiane. Innescando, in questo modo, un altro...