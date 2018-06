Bracciante ucciso da una fucilata, caccia all'assassino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIVIBO VALENTIA Aveva accompagnato due amici del Mali, come lui, a raccogliere alcune lamiere per la loro baracca. Ma da quel viaggio a piedi dalla tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) ad un vecchio stabilimento abbandonato in località «ex Fornace» di San Calogero, Sacko Soumali, di 29 anni, è tornato morto. Ucciso da un pallettone sparato da un fucile che lo ha centrato alla testa.LA PISTAUn omicidio su cui i carabinieri della Compagnia di Tropea ed i magistrati della Procura di Vibo Valentia sembrano essere prossimi a...