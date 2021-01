IL PROCESSO

VICENZA Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, di fronte al Tribunale di Vicenza, il processo a carico dell'ex direttore generale della Banca popolare di Vicenza, Samuele Sorato, accusato di ostacolo agli organismi di vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto nell'ambito dell'inchiesta sul crac della Banca popolare di Vicenza (BpV).

La posizione del sessantenne alto dirigente bancario era stata inizialmente stralciata per motivi di salute da quella degli altri sei imputati (per i quali il processo si sta nel frattempo concludendo), ma successivamente, lo scorsa estate, il gup Roberto Venditti lo ha rinviato a giudizio. Il processo inizierà con l'affidamento di una perizia medica per accertare le sue condizioni di salute: la difesa, rappresentata dagli avvocati Fabio Pinelli e Alberto Berardi, sostiene infatti che il loro assistito sta male e non può stare a processo.

LA CASSAZIONE

Nel frattempo la Corte di Cassazione ha ratificato la correttezza del comportamento tenuto dal giudice Venditti: con una sentenza le cui motivazioni sono state depositate pochi giorni fa, la Suprema Corte ha infatti rigettato in via definitiva il ricorso con il quale i difensori di Sorato lo avevano ricusato sostenendo che, dopo essersi pronunciato sull'ex presidente della BpV, Gianni Zonin e sugli altri 5 imputati (per i quali ha disposto il rinvio a giudizio), era diventato incompatibile. La Cassazione, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia, scrive che non vi sono gli estremi per la ricusazione del giudice, in quanto dal rinvio a giudizio dei coimputati (provvedimento che non viene motivato) non emerge alcun pregiudizio a carico di Sorato. Il processo a suo carico può dunque proseguire.

Lo scorso dicembre la Procura di Vicenza ha chiesto la condanna di Zonin a 10 anni di reclusione, e degli altri coimputati a pene che vanno da 8 anni a 8 anni e 6 mesi.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA