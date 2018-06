Bottura è di nuovo il re degli chef del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAMassimo Bottura sul tetto del mondo. Lo chef dell'Osteria Francescana di Modena ritorna (come nel 2016) sul gradino più alto della World's 50 Best Restaurants, la classifica dei ristoranti più importanti al mondo. Al secondo posto El Celler dei fratelli Roca in Spagna, al terzo Mauro Colagreco, argentino di origini italiane con ristorante a Mentone e sous chef italiano, Antonio Buono. Solo quarti i vincitori dello scorso anno, gli americani di Eleven Madison. Ma ieri notte il primo applauso chiamato da William Drew, l'organizzatore,...