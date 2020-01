Botti tra la folla a Venezia ignorati i divieti dei fuochi

LE FESTE

VENEZIA Botti fuori programma in piazza San Marco. E potenzialmente pericolosi. In una Venezia che per la notte di Capodanno ha attirato 70mila persone, gli autori dell'insensata performance sono stati un americano e un inglese, di 35 e 36 anni, pare imbarcati su una nave Nato, che hanno sparato in mezzo alla folla il loro personale kit di botti illegali. Proprio nel momento in cui iniziava lo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune in bacino di San Marco, hanno posizionato la loro postazione di lancio - una base di plastica per circa 24 spari in rapida successione - all'altezza del caffè Quadri, nel centro della piazza, e dato fuoco alle micce. A contenere il panico è stato solo l'intervento della polizia e dei vigili urbani che hanno bloccato la coppia e fermato lo spettacolo. I due uomini sono stati denunciati per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità (un'ordinanza del sindaco vietava i botti), oltre che multati e muniti di foglio di via. Sotto sequestro tutto il materiale ritrovato, compreso uno zaino zeppo di prodotti esplodenti.

IN TERRAFERMA

Fuori programma, con botti non autorizzati, anche a Mestre. Mentre piazza Ferretto si riempiva per lo spettacolo del rap Anastasio, in piazzetta Coin un gruppo di ragazzi, per lo più stranieri, ha iniziato a sparare botti confezionati con vario materiale, anche pericoloso. Dopo due, tre ore di prove, alle 23 l'aria era diventata satura e irrespirabile, mentre i lanci di mortaretti continuavano vicino alle macchine parcheggiate. Alla fine si è sfiorata la rissa. Un'auto è stata colpita, è partito l'antifurto e il proprietario è sceso in strada furente. Animato il confronto con i responsabili, che si sono presi qualche spinta e ceffone. Ma la cosa è finita lì.

A Vigonovo, invece, un 82enne si è ferito, se pur lievemente, ad una mano con la sua scacciacani. L'anziano, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, voleva salutare il 2020 esplodendo alcuni colpi per lui bene auguranti. Ma l'arma si è inceppata, forse anche perché non veniva utilizzata da tempo. L'uomo ha insistito fino a quando la pallottola in canna è deflagrata, lesionandogli un dito. I sanitari del Pronto soccorso di Dolo lo hanno ritenuto guaribile in una decina di giorni.

NELLA MARCA

Anche a Treviso l'ordinanza anti-botti non è stata rispettata. Allo scoccare della mezzanotte in città, e in tanti altri Comuni della Marca, agli unici botti autorizzati e sparati come da tradizione dalla Torre civica di piazza dei Signori, hanno fatto eco centinaia di altre gioiose e teoricamente vietate esplosioni in ogni quartiere. Le conseguenze maggiori, come sempre, sono state per cani e gatti: decine le segnalazioni di fughe per lo spavento provocato dal rumore. E il giorno dopo è stato quello delle proteste, delle accuse al Comune di aver fatto un'ordinanza ma senza predisporre alcun controllo rendendola, di fatto, inutile. «Non posso avere 85mila vigili, tanti quanti sono i residenti di Treviso - ribatte il sindaco Mario Conte - ne ho invece solo una novantina e l'ultima sera dell'anno erano tutti in servizio per garantire la sicurezza di chi stava festeggiando per le strade della città, per controllare che la gente non si mettesse alla guida ubriaca e per fare da deterrente contro i ladri. Ho preferito questi servizi, sacrificando magari qualche controllo sui botti. C'era l'ordinanza e abbiamo fatto affidamento sul buon senso e sull'educazione della gente. Come amministrazione abbiamo dato l'esempio sparando, dalla torre, botti depotenziati per ridurre al minimo il rumore. Abbiamo dato un segnale e il prossimo anno spero che la situazione migliori».

