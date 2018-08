«Botte alla moglie? Noi non avevamo alcuna segnalazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Non sottovalutate le minacce e le botte di cui siete vittime in famiglia e non abbiate paura a denunciarle: soltanto così è possibile evitare episodi gravi come quelli di Cavarzere. Perché anche persone incensurate, insospettabili, possono trasformarsi in feroci assassini».Lancia un vero e proprio appello Giovanni Maria Pavarin, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, l'organismo della magistratura che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena e che l'11 luglio del 2017 aveva ammesso alla...