Botte alla figlia disabile di 3 anni: «Facciamo fuori questa scimmia»

IL DRAMMAMILANO «La scimmia è un grosso problema». Sembra parlino di un animale e invece discutono di come sbarazzarsi della loro ultima figlia, tre anni e mezzo e una difficoltà cognitiva probabilmente provocata dalle botte. «Odio mia figlia, ho un rifiuto per lei. Mi conosci, annegherò lei e la picchierò di continuo. Non sopporto la sua voce... brutta scimmia. Faccio finta di darle da mangiare, ma la pizzico», si sfoga furibonda la madre.IN FUGA PER L'EGITTOLei è un'egiziana di 29 anni, arrivata in Italia nel 2010 con il marito, suo...