Bossi (Ifis): «A fine anno sofferenze giù a 105 mld»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Ci aspettiamo a fine anno, per effetto delle cessioni previste, che il monte delle sofferenze in Italia scenda a 105 miliardi euro. Dal picco a fine 2015 con un po' più di 200 miliardi di euro ai 127 miliardi di sofferenze lorde a luglio, a fine 2018 saranno dunque dimezzate». L'ad di Banca Ifis Giovanni Bossi, aprendo la settima edizione di Npl Meeting ha fotografato il mercato dei crediti in sofferenze in Italia. «Le sofferenze nette, quelle tolte rettifiche accantonamenti già fatti, da 90 miliardi di euro ci aspettiamo...