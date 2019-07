Borsellino, audio svelati: scorta solo la mattina, di sera possono uccidermi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ARCHIVIROMA Un Paolo Borsellino inedito, provato da anni di inchieste contro la mafia e dalle inefficienze degli uffici giudiziari, scarsi di personale e dove ogni giorno, tornando a casa, rischiava la vita perché non c'erano abbastanza uomini per garantire la sua protezione. «Non vedo che senso ha perdere la libertà la mattina per essere libero di essere ucciso la sera», dice il magistrato otto anni prima che Cosa nostra decida di eseguire nei suoi confronti la sentenza di morte con la strage di via D'Amelio, l'anniversario sarà...