I MERCATI

ROMA Va avanti la guerra tra i produttori di petrolio a caccia di consumi sempre meno promettenti. Ma il recupero del greggio dopo la giornata peggiore dal 1991 e il timido segnale di apertura di Mosca ha provato ieri a dare un po' di ossigeno anche alle Borse. In mattinata, sull'onda dei listini asiatici, dove non si allentano le preoccupazioni per la diffusione del Covid-19 ma si guarda alle misure attese dalle banche centrali e dai governi, un'idea di rimbalzo è andata in scena. Prova fallita. L'incertezza ha finito per prevalere nel pomeriggio, spingendo tutte le Borse in area negativa. CVosì è fallito il rimbalzo in Europa, da Parigi (-1,5%) a Francoforte (-1,4%), da Madrid (-3,2%) a Milano (-3,2%). Solo Londra ha resistito (-0,09%). Mentre a Wall Street ha vinto la volatilità: dopo un saliscendi nevrotico gli indici Usa hanno chiuso in rialzo di quasi il 5%. Grazie anche a Trump che ha annunciato aiuti alle compagnie aeree e croceristiche insistendo con gli attacchi alla Fed, «lenta e patetica», perché «non abbassa i tassi al livello dei concorrenti». Milano ha invece bruciato altri 13,6 miliardi di capitalizzazione, portando a quasi il 30% le perdite subite dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus.

La stretta sull'Italia fa sperare in un esito promettente prima o poi sul modello della Cina. Ma nonostante la forte correzione della vigilia, non è facile per Piazza Affari metabolizzare le perdite gà subite. Goldman Sachs prevede un taglio di 30 miliardi degli utili attesi dal 2020 al 2023 per le banche Ue. Una riduzione del 7% che contiene un ancor più marcato -13% (-5 miliardi) per gli istituti italiani. L'effetto di una recessione che lascerà più di qualche fallimento alle spalle.

CORSA ALLA PRODUZIONE

Anche il petrolio, salito del 10% a New York a 34,36 dollari dopo il tracollo delle vigilia, finirà per avere il suo ruolo nello stop della crescita mondiale. Ieri c'è stata una nuova escalation nella guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia. Il gigante petrolifero Saudi Aramco ha annunciato che aumenterà la sua produzione ad aprile fornendo «12,3 milioni di barili al giorno di greggio». Si tratta di un aumento del 25% da un mese all'altro, in risposta allo stop della Russia a un accordo sul taglio proposto dall'Opec. Un incremento che deriva in parte dai super sconti sui prezzi di listino che Riyad aveva offerto nel fine settimana, e che avrebbero spinto alcuni raffinatori ad incrementare del 30-50% gli ordini di greggio saudita, a scapito di altri.

Anche l'Iraq ha nel frattempo tagliato i prezzi di listino. E la Russia - ex alleata di ferro dei sauditi - non è rimasta a guardare. Il ministro dell'Energia, Alexandr Novak, ha risposto all'ultima provocazione saudita affermando che anche Mosca aumenterà la produzione di 200-300mila barili al giorno, per arrivare nel prossimo futuro a 500mila, anche senza un accordo con l'Opec. Ma Mosca non esclude, nello stesso tempo, nuove misure congiunte con l'Opec pur di stabilizzare il mercato già a maggio-giugno. Intanto gli Stati Uniti rischiano di restare fuori dal mercato considerati i costi elevati di estrazione dello shale oil. Ieri hanno sospeso la prevista vendita di petrolio dalle riserve strategiche. E non a caso Trump ha avuto un lungo colloquio con il principe saudita Mohammad Bin Salman.

Roberta Amoruso

