I MERCATI

ROMA Sia pure in ritardo, Consob in cvampo contro la speculazione e per frenare facili scalate. E questa volta l'Authority presieduta da Paolo Savona lo fa con un intervento senza precedenti, scattato dopo il via libera dell'Esma, l'autorità internazionale di regolamentazione dei mercati. Dunque, da oggi a Piazza Affari sono vietate le posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste): una mossa senza limiti, perché riguarderà per la prima volta tutti le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano. Il divieto durerà tre mesi. Segno che nel saliscendi delle ultime sedute la Consob ha trovato più di un indizio di manovre speculative. D'altro canto, non ci voleva molto a capirlo, visto che gran parte dei titoli principali in pochi giorni hanno lasciato sul campo anche il 50% del loro valore. Ma c'è dell'altro. Per i prossimi 90 giorni scatta anche una stretta sulla trasparenza: la soglia per l'obbligo di comunicazione al mercato, scatta al superamento dell'1% del capitale per i big di Piazza Affari e del 3% per le Pmi. In questo secondo caso, si parla di 48 società quotate. Un doppio provvedimento «indifferibile per preservare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori», oltre che per «garantire la fiducia del mercato». Il timore di scalate ostili dall'estero, visti i prezzi delle azioni, è dunque più che tangibile, soprattutto per le attività considerate strategiche. D'altro canto, anche ieri gli indici di tutte le Borseel mondiali hanno cavalcato le montagne russe ed è andata in scena l'ennesima giornata pazza. Basti dire che a fine seduta, dopo una giornata altalenante, il piano del governo spagnolo da 200 miliardi ha messo le ali alla Borsa di Madrid (+6,4%), seguita da Parigi (+2,8%), Londra (+2,7%) e Francoforte (+2%). A Milano il rimbalzo è del 2,2%. Mentre la doppia mossa Federal Reserve -Trump ha fatto volare Wall Street (+5,2%). Né le cattive previsioni delle principali case di brokeraggio hanno frenato il desiderio di rimbalzo, anche se ormai tutti hanno capito che il prezzo da pagare sarà alto. Per questo gli operatori guardano sempre più alle mosse di politica monetaria e dei governi (ieri sera anche Londra ha annunciato un piano da 330 miliardi) per provare a scommettere su uno stop soltanto transitorio della macchina economica mondiale. La stessa Goldman Saches prevede ulteriore spazio per una correzione dell'S&P 500 (-16% dalla chiusura di lunedì) per tornare a quota 3.200 entro l'anno con un balzo del 60%. Numeri vicini alle previsioni fatte per il Ftse Mib di Milano. «Si tratta di prepararsi per il peggio e pianificare per il meglio», commenta un esperto di mercati. Ma mai finora si era visto volare oltre quota 80 l'indice Vix, l'indice della paura che misura la volatilità, far volare gli spread e veder tracollare il petrolio (sceso a 26,95 dollari) in una fuga verso la liquidità che non risparmia nemmeno beni rifugio come l'oro, i T-bond Usa e i Bund tedeschi. Anche ieri per i BTp è stata un'altra seduta da dimenticare con lo spread a 278 (da 262) e il rendimento del decennale oltre il 2,40% nonostante gli acquisti della Bce. Ieri la Fed è tornata in campo con nuove misure: un piano di acquisto di commercial paper, le obbligazioni corporate a breve nate nel 2008, ma ha anche messo a disposizione altri 500 miliardi di dollari di liquidità. Dal canto suo Donald Trump è pronto con un pacchetto di 850 miliardi, compreso l'invio diretto di assegni agli americani subito. Aiuterà anche le compagnie aeree. E per il segretario al Tesoro Steven Mnuchin i mercati resteranno aperti. Una riduzione delle ore di trading non è però esclusa.

Roberta Amoruso

