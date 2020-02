FINANZA

VENEZIA Borse: Milano rialza la testa ed è la migliore d'Europa mentre Wall Street vira in negativo dopo una partenza positiva.

Nonostante il contatore dei contagi da Coronavirus continui a salire - con diversi Paesi europei che mettono nel mirino le misure adottate fin qui dall'Italia per contenere l'epidemia e chiudono le frontiere ai turisti dal Nord - il Ftse Mib è stato il miglior indice europeo, chiudendo con un rialzo dell'1,44%. Risultato che arriva al termine di una seduta molto volatile, con i listini del Vecchio Continente che hanno marciato in ordine sparso: Parigi, Londra e Francoforte deboli in chiusura.

Wall Street parte bene ma a due ore dalla fine della seduta va in terreno negativo sull'onda di nuovi timori di pandemia e chiude contrastata: Dow Jone - 0,44%, Nasdaq + 0,17%. I listini hanno cominciato ad ondeggiare dopo che Bloomberg News, citando un dirigente della Food and Drug Administration (agenzia che controlla alimenti e medicinali), ha affermato che l'epidemia da coronavirus è sul punto di diventare una vera e propria pandemia. Il petrolio continua a scivolare e perde il 2,36% a 48,72 dollari al barile. Mentre il rendimento del titolo di Stato Usa a 10 anni è sceso al di sotto dei minimi di ieri ed è all'1,322%.

In questo clima, gli analisti di Moody's hanno sentenziato che c'è un rischio recessione se l'epidemia si allarga, cercando di smorzare gli allarmi su Roma: se l'epidemia «fa aumentare il rischio che l'Italia scivoli in recessione» il rating, assicurano, per ora non cambia. Tanto che lo spread è rimasto stabile in area 148 punti. A trainare la Borsa di Milano il terzetto formato da Saipem (+4,9%) grazie al ritorno all'utile e al dividendo, Fca (+ 4,6%) dopo i conti Psa migliori delle previsioni e Telecom Italia (+ 3,5%), con il governo Conte che spinge per un confronto tra gli operatori tlc per la creazione di una rete unica. Fuori dal listino principale, scatti per Piaggio (+5,1%), che ha spiegato di non attendersi particolari impatti a causa del coronavirus sulla catena di fornitura, e per Mediaset (+4,5%) nel giorno in cui la Corte di Amsterdam ha rigettato la richiesta di Vivendi di sospendere piano Mfe. Realizzi su Ferrari (- 0,56%) e A2a (- 1,1%) alle prese col ricambio al vertice. Giornata di recupero anche per il comparto bancario con il + 2,19% di Intesa Sanpaolo e il +1,82% di Ubi Banca. Bene anche UniCredit e Banco BPM (+1,13% per entrambi) su cui Goldman Sachs ha rafforzato la raccomandazione di acquisto.

EURO POCO MOSSO

Sul mercato dei cambi, l'euro è poco mosso a 1,0876 dollari (1,0878 martedì in chiusura). Dopo essersi spinto nel corso della prima parte fino a 157,6 punti base, lo spread Btp-Bund ha azzerato i guadagni chiudendo a 149 punti (+0,34%).

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA