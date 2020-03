I MERCATI

ROMA Il mondo è in recessione, dice Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo monetario internazionale che avverte: potrebbe essere come o peggio del 2009. Parole alle quali fa eco l'appello dell'Ocse a fare presto e spendere ora per evitare conseguenze tragiche, considerato che il Pil globale perde due punti percentuali per ogni mese di misure di contenimento. Gli allarmi lanciati dalle due organizzazioni si sommano ai dati economici da brivido che arrivano dalle due sponde dell'Atlantico e all'impasse sui Covid-bond. Il risultato è un nuovo tonfo dei listini, con l'Europa tutta in rosso e Londra maglia nera in calo del 5%. A New York arretra decisamente anche il Dow Jones (-4%). Piazza Affari chiude con un -3% appesantita dalle banche e dallo spread in rialzo a quota 180. Sulla seduta a Milano arrivano anche come una doccia fredda i dati dell'Istat e le previsioni di Prometeia. In base alle stime dell'istituto di statistica la fiducia di imprese e consumatori in marzo regista una «forte diminuzione» a valori che non si vedevano dal giugno 2013 e dal gennaio 2015. A sua volta Prometeia vede invece una secca contrazione dell'economia del 6,5% nel 2020. Ancora giù anche il petrolio, sceso sul mercato Usa sotto i 22 dollari il barile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA