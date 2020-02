FINANZA

VENEZIA Borse a picco nel venerdì nero del coronavirus. Milano da sola ha lasciato sul terreno 21 miliardi perdendo il 3,58%, in una settimana il rosso è di circa l'11%, bruciati una cinquantina di miliardi al listino. È la peggiore seduta dalla crisi del 2008. Male ovviamente anche i titoli del Nordest. Atlantia, la holding della infrastrutture della famiglia Benetton, ieri è stato uno dei titoli peggiori del listino: ha perso il 4,84% dopo un picco negativo del 6%. Ha chiuso a 19,38 euro, ai minimi dell'anno: in una settimana - 7,7%. Pesano la crisi da Coronavirus e anche l'estrema incertezza sulle mosse che verranno fatte dalla società sulla tema delle concessioni autostradali, dopo la tragedia del Ponte di Genova. L'altra controllata dai Benetton, Autogrill, ieri ha perso il 3,37% chiudendo a 7,3 euro, - 17,7% la variazione della settimana.

Ascopiave ha lasciato sul terreno il 4,03% scendendo a 3,93 euro: performance settimanale - 7,04%. Banca Ifis soffre come tutto il settore bancario: ieri ha perso il 3,78% chiudendo a 13,72 euro: in una settimana - 8,22%. Banca Generali, che scende dell'1,9% a 27,86 euro, il 21 febbraio valeva 32,1848: variazione settimanale - 12,35%. Calo più deciso per Banca Mediolanum: l'istituto con azionista di riferimento la famiglia padovana Doris ieri ha perso il 3,48% a 7,36 euro, - 10,61% in una settimana.

Banco Bpm: 1,9825 euro ieri (- 3,99%), il 21 febbraio valeva 2,41 euro, - 15,71% in una settimana.

Pari e patta per la padovana Carel Industries: il titolo ha chiuso a 11,12 euro, lo stesso valore di giovedì, - 9,3% però rispetto al 21 febbraio. Per la multinazionale di Campodarsego Carraro il calo di ieri è stato dell'1,84% a 1,71 euro, performance a una settimana - 4,91%. La compagnia veronese Cattolica Assicurazioni ha lasciato sul terreno ieri l'1,78% scendendo a 6,61 euro, - 8,44% nella settimana. La siderugica Danieli ieri ha perso il 2,17% chiudendo a 13,5 euro, in settimana - 6,88%. Stabile ieri il gruppo informatico trevigiano Dba fermo a 1,13 euro: - 16,3% in settimana.

Bene ieri la De' Longhi, che guadagna lo 0,91% andando a 15,6 euro, ma la settimana è stata dura: - 13,1%. Male anche EssilorLuxottica: - 3,98% ieri a 121,7 euro, lunedì il titolo era a 133,75 euro. Dalla scorsa settimana il titolo del colosso degli occhiali ha perso il 10,8%. Anche la super tecnologica udinese Eurotech ha seguito il deflusso: - 3,03% ieri a 6,73 euro: - 12,92% in settimana. Fincantieri - 3,24% a 0,717 euro, settimana - 11,04%. Giù decisamente la Friulchem: - 6,19% ieri a 1,44 euro ieri, in settimana - 4,36%.

GIÚ ANCHE TITOLI DIFENSIVI

Generali lascia sul terreno il 3,79% a 16,26 euro. Dal 21 febbraio: - 9,12%. Geox ieri è calata del 2,95% a 0,921 euro, - 12,45% nella settimana. La padovana Gibus chiude a 5,82 euro, - 1,36% in settimana. Giorgio Fedon lascia sul terreno il 3,23% calando a 6 euro contro i 6,25 euro di lunedì: - 3,13% dal 21 febbraio. H-Farm: - 1,62% ieri a 0,3 euro, - 6,1% nella settimana. La veronese Masi ieri s'è fermata a 2,7 euro, meglio di lunedì (2,64) e - 7,53% sul 21 febbraio.

Ovs ha perso il 2,32% a 1,475 euro, lunedì valeva 1,514 euro e dal 21 febbraio ha perso il 14,93%. La veneziana Piovan resta stabile ieri, - 13,04% in settimana.

Safilo addirittura guadagna: + 0,31% ieri a 0,986 euro. Perdita però del 13,47% in una settimana. La trevigiana Somec è calata del 2,29% ieri a 25,6 euro, - 6,43% dal 21 febbraio. Zignago vetro: - 0,8% ieri a 12,36 euro, - 11% da venerdì scorso.

«Non è possibile dimensionare gli effetti del coronavirus, dipende dalla durata dall'emergenza e dalla diffusione della crisi - commenta il responsabile dell'ufficio studi della Cgia di Mestre Paolo Zabeo -. Il governatore Visco ha detto che le possibile ricadute potrebbero essere di un calo dello 0,4% del Pil italiano, con quest'ipotesi il Veneto potrebbe perdere circa 700 milioni».

Maurizio Crema

