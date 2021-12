LA REAZIONE

MILANO Chiusura in calo per le Borse europee al termine di una seduta segnata dai timori per possibili nuovi lockdown a causa della variante Omicron, e dopo la notizia dello stop al maxi-piano americano su clima e welfare. A Piazza Affari l'indice FtseMib ha perso l'1,6%. Più pesante il bilancio della Borsa di Francoforte: il Dax40 è sceso dell'1,9%. Meno penalizzata Parigi, con il Cac40 che ha perso lo 0,8%. Un ulteriore elemento negativo per i mercati azionari è arrivato dalla Cina, dove la banca centrale ha deciso di tagliare il loan prime rate (il tasso praticato ai clienti migliori) che molti osservatori interpretano come risposta a un rallentamento dell'economia più marcato del previsto. Gli investitori appaiono preoccupati per la possibilità che vengano introdotte nuove misure restrittive per contrastare la diffusione della variante Omicron: dopo l'Olanda anche Germania e UK (in entrambi i Paesi circolano voci di un lockdown soft a partire dal 28 dicembre) dovrebbero varare ulteriori limitazioni. Intanto dagli Usa il «no» annunciato del senatore democratico Joe Manchin al piano Build back better da 2mila miliardi di dollari - considerato importante per la ripresa economica - ha fatto mancare numeri per l'approvazione al Senato. Ciò ha provocato un immediato taglio delle stime alla crescita del Pil degli Stati Uniti da parte di Goldman Sachs.



