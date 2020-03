Dalle borse europee a Wall Street, dallo spread italiano che tocca quota 300 e poi scende fino al petrolio che sprofonda, perdendo un altro 25% del prezzo: per i mercati ieri è stato un altro giorno di passione, con molti titoli che hanno fatto capitomboli. E le rassicurazioni della Bce a fare tutto il possibile e a mettere in campo, se necessario, nuove misure non bastano ad allentare le tensioni. Parigi perde il 5,94%, Francoforte il 5,56%. Milano contiene le perdite e si afferma come la migliore d'Europa con l'indice Mib che cede solo l'1,27% grazie in parte allo scudo della Consob, che ha vietato le vendite allo scoperto per tre mesi. Piazza Affari tiene nonostante le tensioni sullo spread, salito fino a 320 punti per poi chiudere a 267 complici gli interventi della Banca d'Italia «per assicurare condizioni ordinate sul mercato». Interventi che - spiegano alcune fonti - «continueranno finché ce ne sarà bisogno». Tensioni si osservano comunque sul mercato dei bond. Secondo gli analisti il balzo dei rendimenti dei titoli di stato europei è legato alle pressioni sui manager di fondi, costretti a scaricare i loro asset più liquidi per restituire fondi agli investitori. L'ondata di vendite travolge anche Wall Street, convinta che gli stimoli di Trump non saranno sufficienti.

