I MERCATI

ROMA L'effetto delle lunghe e incerte trattative per il varo del Recovery Fund non mancherà di incidere sui listini azionari europei questa mattina. La maratona negoziale cui abbiamo assistito lungo il week-end, di là del risultato che fatalmente non poteva che essere risolutivo - sia pure nell'accordo al ribasso che probabilmente verrà rimaneggiato oggi - ha però offerto un'immagine dell'Unione che di solidale sembra avere ben poco, dopo tante belle premesse.

Sia chiaro, i mercati guarderanno anche alla sostanza, al fatto che comunque l'entità dell'intervento resta decisamente importante. Soprattutto se lo si colloca all'interno del più vasto piano finanziario messo a punto dalle varie istituzioni europee (Bce, Mes, Bei, Sure). E tuttavia, gli investitori non potranno non considerare l'ennesima dimostrazione di fragilità che segna il cammino dell'Unione. Anche per questo ieri a Francoforte, dove ha sede la Bce, c'era preoccupazione per come le Borse questa mattina avrebbero accolto il braccio di ferro. Non a caso in serata la presidente Christine Lagarde ha messo le mani avanti dichiarando che dal suo punto di vista «è meglio concordare una struttura ambiziosa anche se richiede un po' più di tempo. Spero che i leader siano d'accordo su qualcosa di ambizioso piuttosto che veloce». Un modo inequivocabile per tentare di giustificare l'eventuale rinvio dell'accordo, lasciando però intuire che la Bce è vigile ed è pronta a muoversi contro gli eccessi speculativi con tutto il suo arsenale spianato.

PRUDENZA

D'altro canto, sospesi tra la speranza di un'intesa e lo spettro di un mancato accordo che aprirebbe la strada ad un agosto di turbolenze, già nei giorni scorsi gli investitori istituzionali si erano mossi con prudenza. Soprattutto guardando all'Italia, che con il suo alto debito - messo a dura prova dalla crisi innescata dal virus - rischia di assistere a una nuova impennata dello spread. Ciò spiega perché tutte le Borse del Vecchio Continente, dopo aver cercato una spinta al rialzo, hanno chiuso la settimana tra mille cautele.

Nello scenario più positivo, ovvero con gli operatori che decideranno di privilegiare la sostanza dell'accordo più che il mutato rapporto tra sussidi e prestiti, di sicuro ne trarrebbe vantaggio lo spread italiano, che secondo gli analisti potrebbe ridursi anche di qualche decina di punti base. Ne beneficerebbero la Borsa italiana e l'euro, anche se per la valuta europea non si prevede un vero e proprio rally, visto che grazie anche agli stimoli della Bce ha già registrato un rialzo del 7% sul dollaro dai livelli più bassi toccati a marzo.

Per comprendere quanto i mercati puntavano al raggiungimento dell'accordo pieno, basti ricordare che da quando il primo passo verso un intervento comunitario coordinato fu ufficializzato da Francia e Germania, il 18 maggio, l'indice Eurostoxx 50 che misura la performance di tutte le Borse europee è salito di ben sedici punti percentuali. Un chiaro sintomo della fiducia accordata all'iniziativa, nonostante tutte le problematiche che la pandemia ha aperto sulla tenuta economica dei Paesi membri. Fiducia che immediatamente si è trasmessa ai titoli di Stato, complice il rafforzamento delle misure antipandemiche della Bce, con lo spread tra Btp e Bund che rispetto ai momenti tragici è ridisceso di una cinquantina di punti.

Infine, ove si confermasse il raggiungimento di un accordo sia pure al ribasso, i settori che più beneficerebbero in termini borsistici sarebbero tecnologia, telecomunicazioni e sanità. Prudenza, invece, sia sul lusso che sul settore industriale (la parte ciclica del mercato), poiché il recupero economico, secondo gli esperti, rimarrà comunque «soggetto a vuoti d'aria».

