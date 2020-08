MEDIOBANCA

ROMA Il Pil mondiale ha toccato il fondo, l'Europa ha perso l'equivalente dell'intera economia della Slovacchia e dell'Austria, e in Italia «è come se in 6 mesi avessimo perso l'Umbria e la Puglia con 100 miliardi di Pil bruciati». È l'istantanea scattata dagli analisti di Mediobanca sulle conseguenze del Covid definito «tsunami» anche per la finanza. Basti dire che il principale indice di Piazza Affari ha visto bruciare 42 miliardi (-11,2% da inizio anno) considerando solo le società industriali e di servizi. Ora «si può riemergere», osserva l'istituto di Piazzetta Cuccia, ma «le aziende sono state colte impreparate» e le conseguenze sono state pesanti. Oggi hanno una maggior consapevolezza e nuove leve per il futuro, il digitale e la qualità del Made in Italy, ma l'impatto della pandemia sui bilanci di oltre 150 multinazionali industriali e sulle 25 società industriali e di servizi dell'indice Ftse Mib è stato pesante. Stringendo il focus all'Italia le società comprese nel Ftse Mib hanno perso quasi 18 miliardi di profitti e chiuso il semestre in rosso. Hanno visto una crescita del risultato netto solo Buzzi (+60,7% ma solo per plusvalenze su cessioni), Tim (+23% con la cessione del 26,8% di Inwit), Recordati (+13,2%), DiaSorin (+13,1%), Inwit (+4,3%) e Terna (+3%). Generalizzata la crescita dell'indebitamento (+9,7%) e la contrazione dei mezzi propri (-8,1%). La sola consolazione è che dopo un primo trimestre pesante (costato 86 miliardi, -22,9%) la ripresa è già iniziata, come dimostrano i dati del secondo trimestre. Certo, la ripresa sarà «lenta», osserva Mediobanca, tanto che per tornare ai livelli pre-Covid bisognerà aspettare il 2022.

