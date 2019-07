Borrelli, il procuratore a cavallo: scatenò la scorciatoia giudiziaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOFrancesco Saverio Borrelli si è descritto così: «Nato a Napoli, mediocre pianista, pessimo cavaliere, pessimo alpinista, dilettante di professione, ma mi piacciono tante cose che non faccio in tempo ad essere professionista in tutto». E però un professionista della scorciatoia giudiziaria - ma non scomodiamo Robespierre - lo è stato. Il 92-93, gli anni terribili di Mani Pulite e il pool milanese era guidato da lui, sono stati la sua apoteosi. Come affilato regista, perché il braccio armato come si sa fu Di Pietro. Era il...