ROMA «State a casa», quante volte il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha ripetuto questa frase ai cittadini durante la conferenza stampa quotidiana per gli aggiornamenti sul contagio. Ieri, purtroppo, è toccato a lui dover fare i conti con sintomi febbrili e afonia.

La mattina si era recato, come sempre, nel quartier generale di via Vitorchiano, ma a un certo punto, ha detto: «Vado a casa e mi metto in autoisolamento, ho la febbre». Eppure era stato sottoposto a tampone proprio sabato scorso, quando all'interno della Protezione civile, 12 suoi collaboratori erano risultati positivi al coronavirus. I primi accertamenti nei suoi confronti avevano dato esito negativo, e per ora il nuovo tampone, effettuato ieri, non ha ancora rivelato se alla fine, il virus ha contagiato anche lui. «Speriamo che sia negativo anche questo», ha dichiarato il vice capo del dipartimento Agostino Miozzo, prima di illustrare i dati della giornata.

I DISSAPORI

L'ultimo periodo, però, non deve essere stato facile per Borrelli. L'arrivo di un commissario straordinario, Domenico Arcuri, per gestire l'emergenza sul fronte degli acquisti, e poi quell'intervista rilasciata a La Repubblica, nella quale parlava di ben altri dati (circa 600 mila potenziali contagiati) rispetto a quelli che vengono snocciolati tutti i pomeriggi davanti alla stampa e a milioni di cittadini, hanno creato parecchio malumore. Con reazioni politiche e contrasti.

Dopo la nomina del super provveditore si è parlato di dimissioni generali da parte di chi, ormai da un mese, è impegnato 24 ore su 24 a contenere la diffusione di questa nuova peste. Dimissioni poi rientrate, vista la situazione di difficoltà in cui si trova il Paese. Anche se martedì, gli effetti dell'intervista rilasciata da Borrelli si sono sentiti pure a Palazzo Chigi. Sembra che il premier Conte fosse su tutte le furie.

Così ieri, quando il capo del dipartimento si è sentito poco bene, si è pensato di cancellare l'appuntamento pomeridiano con la stampa. «Oggi non ci sarà», è stata la prima reazione. Ma come fai a togliere agli italiani quell'aggiornamento che aspettano con grande ansia? Quello spiraglio di luce in fondo all'epidemia? Quindi, dietrofront, la conferenza stampa ci sarà ogni giorno, mentre Borrelli continuerà a seguire i lavori dalla propria abitazione.

C'è da dire che già da tempo si parla di una riorganizzazione del Dipartimento. Tanto che sul sito della presidenza del Consiglio è scaduto qualche giorno fa il termine per presentare la propria candidatura a vice capo. La richiesta è stata fatta con avviso pubblico e servirà a trovare il dirigente che avrà il compito di gestire appalti, bilanci, e tutto il resto nell'ambito della Protezione civile.

Per questo la priorità è per i dirigenti che sono già nei ruoli della presidenza. Qualora, poi, il candidato non venisse fuori, la ricerca avverrà tra quelli che hanno i titoli necessari nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione.

Inoltre, pare sia prevista anche l'istituzione di una nuova figura: un capo degli affari legali. C'è da dire che tra le condizioni richieste, c'è la massima disponibilità al lavoro. «Si evidenzia - è scritto nell'avviso - che l'incarico richiede una eccezionale disponibilità da parte del dirigente preposto perché il Dipartimento funziona 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno».

Cristiana Mangani

