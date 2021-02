IL FOCUS

ROMA Il 2020 è stato davvero l'annus horribilis per l'occupazione. In particolare per chi nel mercato del lavoro ha sempre fatto parte della fascia debole: le donne, sia dipendenti che lavoratrici autonome. A dicembre scorso - secondo gli ultimi dati Istat - sono stati 101.000 i posti di lavoro persi rispetto al mese precedente, 444.000 se il raffronto si fa con dicembre 2019 quando il Covid era un perfetto sconosciuto. E, come detto, a rimetterci di più sono state soprattutto le donne: in un anno l'occupazione femminile è calata di ben 312.000 unità (-3,2%) contro i 132.00 posti persi dagli occupati maschi (-1%). Sia nell'uno che nell'altro caso siamo comunque di fronte a dati tragici, «allarmanti» come li definisce il presidente del Cnel Tiziano Treu, a maggior ragione se si pensa che a partire dal primo lockdown il governo ha esteso la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche a tutte le aziende di ogni settore e di ogni dimensione, e ha messo in campo il blocco dei licenziamenti ancora in vigore.

Due misure che finora hanno funzionato: a perdere il posto a dicembre infatti sono stati soprattutto i dipendenti con contratti a termine (evidentemente non rinnovato alla scadenza) con un calo nell'anno di ben 393.000 posizioni (-13,2%). Molti (209.000 pari al 4% su base annua, 79.000 rispetto al mese precedente) anche i lavoratori autonomi che hanno dovuto gettare la spugna perché non più in grado di reggere le spese di attività rallentate dalle restrizioni causa Covid.

Ma sia il blocco dei licenziamenti che gli ammortizzatori sociali, per loro natura, prima o poi si esauriranno. E se nel frattempo il mercato del lavoro non si sarà ripreso saranno dolori lancinanti. I dati - già drammatici - potrebbero peggiorare drasticamente fino al rischio bomba sociale come più volte, e ancora ieri, hanno fatto presente i sindacati.

I PIÙ SACRIFICATI

Nel complesso il tasso di occupazione a dicembre è sceso al 58,0% (-0,2 punti percentuali), siamo sotto di 0,9 punti rispetto all'ultimo mese pre-Covid, ovvero febbraio 2020. A fronte di una torta degli occupati più piccola, ci ritroviamo una torta dei disoccupati più grande (cosa che potrebbe anche non accadere, quando ad esempio le uscite dal mercato dal lavoro sono volontarie o dovute a pensionamenti). L'esercito dei disoccupati aumenta di 34.000 unità rispetto a novembre, toccando quota due milioni e 257.000 unità. E così si osserva un'inversione di tendenza del tasso di disoccupazione (calato per quattro mesi consecutivi) che invece a dicembre cresce di 0,2 punti arrivando al 9%. Chi ci rimette, in modo praticamente esclusivo, sono gli under 25: la disoccupazione giovanile aumenta di 0,3 punti rispetto a novembre, di 1,3% rispetto a dicembre 2019 e si attesta al 29,7%. Per tutte le altre classi di età, invece, il tasso di disoccupazione su base annua diminuisce. Forte l'incremento anche degli inattivi, coloro cioè che sono in età di lavoro ma non cercano perché nella maggior parte dei casi sono convinti che sarebbe fatica sprecata e umiliazioni garantite: a dicembre erano la bellezza di 13 milioni e 759.000 persone, 42.000 in più rispetto al mese precedente, 482.000 in più rispetto a novembre 2019.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA