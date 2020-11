LA FESTA

Secondo un rapporto di Newsweek, i negozi di liquori a Washington hanno riportato un picco nelle vendite di champagne dopo che Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi. La gente è scesa in piazza per festeggiare e brindare a champagne: secondo i media americani le celebrazioni hanno avuto una partecipazione emotiva come in una notte di capodanno. Forse anche di più. Il corrispondente di Fox News Leland Vittert ha raccontato di aver visto «più bottiglie di champagne stappate e spruzzate sulla folla di quanto avvenga normalmente per i festeggiamenti di fine anno».

Dato confermato anche da molti commercianti, che hanno affermato di aver venduto, nelle 12 ore successive alla vittoria di Biden e alla sconfitta di Trump, più champagne rispetto a qualsiasi altro festeggiamento o celebrazione. I video sui social mostrano spruzzi nell'aria mentre a migliaia si radunavano fuori della Casa Bianca intonando cori contro il presidente uscente.

La sconfitta di Trump ha scatenato celebrazioni simili anche a New York, dove quasi 10 mila persone, alla faccia del Covid, si sono radunate a Times Square per festeggiare. Anche il corrispondente di Fox News, Alex Hogan, ha osservato che il clima nella famosa piazza ricordava quello del Capodanno. Ma i brindisi, in questa occasione, erano al cambio di presidenza.

