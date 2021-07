Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Il doppio. In una settimana i contagi in Veneto sono raddoppiati: giovedì 8 luglio, 149 nuovi casi; giovedì 15 luglio, 318. E sono anche aumentati i ricoveri in terapia intensiva: da 16 a 18. Nelle ultime ventiquattr'ore c'è stato pure un decesso: il totale dei morti dall'inizio della pandemia è salito a 11.625. Eppure il Veneto continua ad avere parametri da zona bianca: 26,7 positivi ogni 100mila abitanti è il dato...