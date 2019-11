Bonus verde verso la proroga Il governo vuole più asili nido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRAROMA Conferma del bonus verde e rafforzamento del pacchetto famiglia. La commissione Bilancio del Senato riprenderà l'esame della legge di Bilancio a partire da martedì e nel corso della prossima settimana si dovrebbero iniziare a votare gli emendamenti ma intanto il governo lavora per correggere alcuni aspetti del provvedimento. La maggioranza giallo-rossa sembra ormai decisa a prorogare, anche per il 2020, il cosiddetto bonus verde, vale a dire la detrazione del 36%, fino a massimo di 5 mila euro per le spese sostenute per...